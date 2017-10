Exposição será lançada nesta quarta com foco na sustentabilidade e inovação

Com objetivo de propor sustentabilidade com a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) será lançado nesta quarta-feira (1º) será lançado nesta quarta-feira (1º), a primeira edição da Campo Grande Expo.

O evento reunirá fabricantes de máquinas, implementos e insumos para a agricultura e pecuária além de desenvolver palestras e workshops.

Planejado a partir das mais atuais conquistas do Agronegócio, o evento também terá como foco a incorporação de recursos digitais e da internet como meio de aperfeiçoamento dos processos produtivos, o que já é chamado por especialistas de Agricultura 4.0 e comporta práticas como, por exemplo, o monitoramento de rebanhos e lavouras por meio de drones e GPS.

O empreendimento é organizado pelo Certfica Agro, parte do Grupo Certfica, com sede na Capital e liderado pela empresária Alessandra Piano. “Será um processo de integração entre a agricultura, pecuária e floresta, no que de mais avançado possa existir em tecnologias mundiais, mas desenvolvidas para nossos climas, solos e culturas e da produção animal”, enfatiza Piano. Ainda segundo a empresária, já na primeira edição do evento é esperada a presença de cerca de 20 mil visitantes vindos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Goiás,Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e de países vizinhos.

Com o intuito de divulgara primeira edição do Campo Grande Expo, os organizadores do evento prepararam diversas atividades promocionais, uma das quais a ser realizada ainda neste ano, dia 4 de novembro, quando acontece uma performance de máquinas, com demonstração de semeadoras e tratores, além de visita guiada pela área de mais de 34 ha onde acontecerão as exposições. No dia 23 de fevereiro de 2018 ocorre nova demonstração de máquinas, além da realização de palestras. Fechando o ciclo de pré-eventos, acontece no dia 26 de maio de 2018 a Churrascada Gourmet, com a presença de renomados chefs que irão preparar cortes especiais aos visitantes. Ações de comunicação e marketing serão promovidas em várias cidades do Mato Grosso do Sul e de outros estados já nos primeiros meses de 2018 até as proximidades da data de abertura do evento.

Além das exposições de importantes nomes do mercado de agronegócios durante os dias oficiais do evento, serão realizadas palestras, cursos e leilões de touros, fêmeas e gado comercial. Será ainda promovido na programação da Campo Grande Expo o “Dia da Mulher Agro”, forma de reconhecimento ao importante e crescente papel feminino no setor do agronegócio nacional.

A Campo Grande Expo será realizada em uma área de 10.946 m², onde estarão concentrados estandes comerciais e institucionais. Uma área de 1,2ha será destinada ao Consórcio de Lavouras, local em que serão apresentadas tecnologias de sementes, já para demonstrações de equipamentos de campo um canteiro de 6,7 ha apresentará ao vivo o plantio e colheita de milho integrado com pastagem e floresta. O evento está recebendo o apoio de entidades governamentais e setoriais ligadas aos segmentos da agricultura e da pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul e de âmbito nacional.