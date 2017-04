Exposição sobre trabalho está sendo realizada no Fórum de Campo Grande

Exposição Itinerante "Trabalho e Trabalhadores do Brasil" vai ficar disponível no Fórum Trabalhista da Capital

A Exposição Itinerante "Trabalho e Trabalhadores do Brasil" vai ficar disponível no Fórum Trabalhista de Campo Grande até o dia 5 de junho. A exposição foi aberta na última segunda-feira (29) e faz parte da programação da Semana em Comemoração ao Dia do Trabalho, organizada pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

A mostra - organizada pelo TRT/MS com a colaboração do Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola, do Ministério do Trabalho e Previdência Social - reúne 42 fotografias e 16 textos, além de poesias, vídeos e músicas. As imagens retratam desde os habitantes originais do território brasileiro até as linhas de montagem automatizadas dos nossos mais modernos parques industriais. O objetivo é promover a cultura do mundo do trabalho e fazer uma singela homenagem àqueles que, mediante o seu trabalho, têm construído este país.

O Fórum Trabalhista de Campo Grande fica na Rua Jornalista Belizário Lima, 418. O horário de funcionamento ao público é das 11h às 17h. Após a permanência no Fórum Trabalhista da Capital, a exposição itinerante seguirá para outras Unidades do Interior do Estado, bem como para instituições parceiras do Tribunal.