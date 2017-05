Exposição traz obras da artista Neide Pretti à ALMS

Releituras da Sagrada Família, Maria de Nazaré, São Miguel Arcanjo, Santo Expedido, entre outros ícones religiosos, estão em evidência na Galeria de Talentos da Presidência da Assembleia Legislativa, no Palácio Guaicurus. As obras fazem parte do acervo da artista plástica Neide Pretti, carioca de nascimento e sul-mato-grossense de coração, que atualmente reside em Dourados, a aproximadamente 230 km de Campo Grande.

Tudo começou aos quatro anos, quando Neide acompanhava a mãe, Maria Inês de Oliveira, às aulas de artesanato. "Eu observava tudo com os olhinhos bem atentos e, quando chegávamos em casa, eu acabava ajudando a minha mãe a se lembrar de como fazia algumas coisas e fui tomando gosto", conta. Primeiro, veio a pintura em tecido, depois artesanato, pintura em tela e aquarela, com motivos diversos. "A arte acompanha toda a minha vida e sinto muita satisfação com a receptividade porque faço tudo com muito carinho", explica Neide, que hoje tem 59 anos, obras espalhadas por várias regiões do Brasil e amigos entre os clientes.

Cada produção é como mais um dos três filhos de Neide, que se utiliza de diversos estilos, materiais e técnicas para dar asas à imaginação. Entre as telas, há destaque para o cenário pantaneiro, com araras Canindé, tucanos e galos com mosaicos em cerâmica. "São peças muito bonitas e esta é uma oportunidade para que todos conheçam e possam adquiri-las para o seu lar ou para presentear", afirmou a gerente de Cerimonial da Casa de Leis, Severina da Silva. A exposição pode ser visitada até dia 15 de maio.