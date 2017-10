Exposição valoriza ações de escolas do campo

Produção de conservas, hortaliças, pães, queijos e até iogurtes, além de projetos de incentivo a leitura e às artes foram alguns dos exemplos retratados nesta sexta-feira (27), durante a 1ªExpocampo, evento que teve o objetivo de fortalecer a identidade das escolas do campo da Reme (Rede Municipal de Educação).

Quem passou pelos corredores do Centro de Formação da Semed (Cefor) teve a oportunidade de ouvir, dos próprios alunos e professores, explicações sobre os projetos desenvolvidos ao longo do ano e que tem proporcionado aos estudantes uma aprendizagem que une a teoria e a realidade de cada local, valorizando a cultura do campo.

A produção de alimentos e o manejo de hortas foram destaques em todas as unidades participantes, que evidenciaram projetos que unem a utilização de ingredientes da merenda com a produção local, como por exemplo, ovos e leite, outro artigo também abundante nas regiões onde as escolas estão situadas.

A união dos produtos acaba dando origem a pães, biscoitos, queijos e até patês. E quem passou pela exposição teve a oportunidade de degustar toda esta produção criada pelos profissionais das escolas e desenvolvida nas cozinhas experimentais.

A Escola Agrícola “Arnaldo Estevão de Figueiredo”, além de levar o sistema de aquaponia que conquistou o primeiro lugar na Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande, também destacou toda produção de doces, ovos, queijos, pães e verduras, tudo preparado na própria unidade e voltado para o consumo dos alunos, incrementando a merenda.

A diretora Maria Katia Miranda da Silva conta que a novidade deste ano foi a reativação do aviário, que hoje produz 400 ovos por semana. Também há a produção da biomassa com aveia, feita com bananas verdes e que pode ser consumida pura ou acrescentada em receitas de biscoitos. “A ideia é incentivar uma alimentação saudável e também promover a sustentabilidade”, destacou.

Ainda na produção de alimentos, a escola ‘José do Patrocínio’ destacou a produção do Kefir, que é uma colônia de micro-organismos benéficos a saúde. A aparência é semelhante a de leite coalhado e o sabor lembra um iogurte, porém mais ácido.

O alimento é classificado como simbiótico, o que significa que ele tem micro-organismos que eliminam as bactérias ruins do intestino e previnem doenças e fibras que estimulam a reprodução dos bacilos benéficos. O Kefir saiu das aulas de Ciências e foi parar nas receitas de iogurtes servidos aos alunos.

Na escola “Isauro Bento”, a pimenta foi o tema do projeto “Apimentando os sabores e saberes do campo”, que teve a proposta de levar os alunos a compreender as propriedades medicinais da pimenta, além de aproximá-los a lida do campo.

Fora do campo alimentar, as escolas também mostraram projetos nas áreas de literatura e artes, como o “Clube de Leitura Agrícola” desenvolvido pela escola agrícola “Arnaldo Estevão de Figueiredo” e que consiste em incentivar os alunos a levar toda semana para casa, títulos que depois são discutidos em sala de aula

A produção de sabão, desenvolvida pela equipe da escola “José do Patrocínio” também foi destaque entre os trabalhos e está contribuindo com a renda das famílias. “Os alunos aprenderam a receita e levaram para suas famílias, e isso vem mudando a realidade deles”, disse a diretora Milena Patrícia Prado.

Para os alunos, participar do evento foi motivo de orgulho. “É importante estar aqui falando do que aprendemos. Eu participo do projeto de incentivo a leitura e percebo que melhorei muito meu desempenho oral e interpretação de texto”, comentou o aluno Carlos Alberto de Jesus Pereira Neto.

Valorização

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, afirmou que a valorização das escolas do campo é uma das prioridades da atual gestão, tanto que está sendo feito um estudo para mudar a atual proposta pedagógica. “Elas tem muitos diferenciais, por isso estamos realizando reuniões com os diretores das escolas para conhecer as vocações e a realidade de cada escola. Vamos reformular a matriz pedagógica para que os alunos possam aproveitar todas as opções que essas escolas oferecem”, ressaltou.

A secretária também enfatizou que a Semed está empenhada desde o início do ano na retomada de projetos que eram desenvolvidos pelas escolas e vai trabalhar para que elas divulguem seus trabalhos na edição de 2018 da Expogrande.

A vice-prefeita Adriane Lopes e a primeira-dama, Tatiana Trad prestigiaram a exposição e destacaram a importância da valorização da cultura regional através do trabalho executado pelas escolas do campo. “É fundamental conhecer as nossas raízes e o meio de produção desses alimentos. Temos que valorização o que se produz no entorno da cidade. Nossa gestão tem um olhar diferenciado para a Educação”, destacou a vice-prefeita.

“Somos um conjunto, todos dependemos uns dos outros, por isso precisamos fazer com que cada realidade seja valorizada”, ressaltou a primeira-dama Tatiana Trad.

O evento contou com atrações culturais e com a apresentação do trio de alunos da escola agrícola, Felipe Marques da Silva, Mateus Rodrigues de Oliveira e Bruno Borges Sandim, que cantaram um repertório do sertanejo de raiz.

As escolas que participaram da exposição foram: ‘Isauro Bento Nogueira’, “Darthesy Novaes Caminha”, que mostrou as ações de arborização da escola e cultivo de horta, “José do Patrocínio”, “Oito de Dezembro”, que apresentou atividades pedagógicas que valorizam as características do homem do campo, “Barão do Rio Branco”, que também destacou o trabalho realizado na granja da unidade, “Leovegildo de Melo”, com as práticas de sustentabilidade e educação ambiental, “Manoel Gonçalves Martins”, que mostrou as ações através de um jornal elaborado pelos professores e alunos da escola e “Arnaldo Estevão de Figueiredo”.