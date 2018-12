A procuradora-geral adjunta do Estado do Consultivo, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, assumirá, a partir de 1º de janeiro de 2019, o comando da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul.

O convite foi feito de forma reservada pelo governador Reinaldo Azambuja. Fabíola foi nomeada procuradora do estado em 2 de outubro de 2017.

Função do procurador

O procurador do estado é o agente público que exerce, com exclusividade, em razão do disposto no art. 132, da Constituição Federal de 1988, a representação judicial e extrajudicial de cada Estado da federação.