Fábrica de proteínas de soja é inaugurada nesta sexta-feira

A ADM do Brasil (Archer Daniels Midland), empresa do setor de agronegócio inaugura nesta sexta-feira (8), às 8h15, seu novo complexo de produção de proteínas de soja em Campo Grande.

A nova fábrica terá capacidade para produzir 50 mil toneladas anuais de diferentes tipos de proteínas de origem vegetal. A nova unidade está oportunizando 140 novos empregos na região, contribuindo para a geração da receita e renda.

Uma coletiva de imprensa acontecerá na inauguração com visita monitorada às novas instalações, com a presença do presidente da ADM para América do Sul, Domingo Lastra, do presidente da ADM Nutrition na América Latina, Roberto Ciciliano e do governador Reinaldo Azambuja.

A ADM do Brasil fica localizada na avenida Principal 01, 100, no Núcleo Industrial.