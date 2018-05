A faca usada para matar o vendedor Camilo de Freitas Silva, 28 anos, será analisada pela Polícia de Três Lagoas. O crime aconteceu no último domingo (20), no município após uma cabeleireira desferir um golpe de arma branca no peito da vítima. O caso será tratado como homicídio doloso.

De acordo com JPNews, a faca ainda possuí vestígios de sangue e foi apreendida logo após o assassinato. A autora deverá se apresentar na Delegacia de Polícia nos próximos dias.

Segundo o site, o delegado que investiga o caso informou que a cabeleira não deverá se apresentar nesta segunda-feira (21). “Ainda não se sabe o que, de fato, motivou o crime. Vamos ouvir as testemunhas e, possivelmente, não haverá tempo hábil para o depoimento dela, neste dia. O menor que a acompanhava no momento do assassinato, já foi ouvido e liberado”, explicou.

Os advogados da cabeleireira contaram que ela tentou se apresentar na noite do crime, contudo, desistiu logo depois de perceber a movimentação na delegacia da cidade.

Ainda conforme o site, o crime, segundo a ocorrência, foi cometido quando a acusada interveio numa discussão entre Camilo e a esposa, numa esquina. Armada, a cabeleireira teria atingido o peito da vítima, ainda na presença de um filho de 16 anos. Ele foi socorrido, mas teria chegado morto ao hospital.