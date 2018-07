O Facebook chegou a 127 milhões de usuários no Brasil. As informações são da própria empresa, apresentadas em um evento sobre eleições realizado na sexta-feira (20), em Brasília. O número é relativo ao mês de abril de 2018. Destes, 120 milhões acessam a plataforma por meio de dispositivos móveis, como smartphones.

O número é maior do que a última estatística divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de usuários de internet no Brasil. Segundo análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) contínua, havia 116 milhões de pessoas navegando na web no país. Contudo, os dados são de 2016, daí a diferença.

O alto número de usuários do Facebook é um fenômeno mundial. Segundo o relatório de desempenho do 1º trimestre, apresentado pela companhia em abril deste ano, a plataforma tem em todo o mundo 2,2 bilhões de usuários. Já o número de pessoas que fazem uso diário chegou a 1,45 bilhões.

O Facebook é a maior rede social do mundo. Para além de seus 2,2 bilhões de usuários, a empresa de Mark Zuckerberg controla a segunda e a terceira plataformas do segmento: o Whatsapp (1,5 bilhão de usuários) e Facebook Messenger (1,3 bilhão). As informações são da base de dados Statista, de referência mundial.

O Instagram, quinta maior rede social, com 813 milhões de pessoas, também pertence ao conglomerado. Entre os primeiros colocados, destacam-se também as plataformas chinesas WeChat (890 milhões), QQ (783 milhões), e Qzone (563 milhões).