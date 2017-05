Facebook estreia funcionalidade similar ao “trending topics” do Twitter

Se você é um usuário assíduo do Twitter, provavelmente utiliza a rede social profundamente e vê de vez em quando os trending topics. Talvez, para saber sobre um assunto, coloque na barra de busca o que deseja e dê uma olhada sobre o que está sendo discutido no momento (muitos utilizam o Tweetdeck para isso). Essa funcionalidade é famosa bastante utilizada e o Facebook sabe disso, pois acaba de lançar algo similar: o “Latests Conversation” (últimas conversas).

Basicamente, esse recurso aparece na barra de busca e mostra alguns dos assuntos mais cotados do momento, como “Tensão na Coreia” ou “Governo Trump” e traz uma seleção de posts que estão lidando com o assunto. De uma forma geral, há dois propósitos: servir como uma espécie de busca para quem quer se informar e ver o que a internet acha ou ajudar as pessoas a furarem a sua “bolha social”, que é resumidamente o ambiente no qual você convive com pessoas que têm as mesmas opiniões que você.

O destaque é que, assim com os trending topics do Twitter, há um contador em tempo real de quantas pessoas estão discutindo aquele determinado assunto no momento. Entretanto, isso não representa uma fonte de confiável para se informar, pois apenas mostram o que as pessoas estão falando (seja as fontes verdadeiras ou não).

Vale destacar que o recurso é global, pois mesmo que os posts apresentados não sejam da sua língua nativa, eles ainda aparecerão no feed. Contudo, ainda há muito espaço para aprimoramentos, já que a pesquisa do “Latests Conversations” exibe resultados em ordem cronológica inversa em vez das publicações mais badaladas, algo que pode não representar a opinião da maioria. De uma forma ou de outra, é uma maneira do Facebook explorar os posts públicos da mesma maneira que o Twitter faz.