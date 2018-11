Maior rede social do planeta com 2,27 bilhões de usuários ativos mensais, o Facebook saiu do ar nesta segunda-feira (12). Usuários em todo o Brasil foram afetados pelo problema técnico segundo a Uol.

O site Down Detector, que acompanha relatos de quedas de serviços recebeu mais de mil mensagens avisando que a rede social havia saído do ar em diversos países. Brasil, México, Estados Unidos, Argentina e Colômbia foram atingidos.

O tema virou um dos Assuntos do Momento globais do Twitter, com a hashtag #FacebookDown.