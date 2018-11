Primeiros colocados no processo seletivo serão contemplados com bolsas de estudos integrais e parciais

Para quem deseja começar 2019 ingressando no ensino superior, neste sábado, às 14h, a Uniderp realiza o concurso de ‘bolsas de estudo’ nas unidades Matriz e Agrárias. São mais de 30 cursos presenciais em Exatas, Humanas, Saúde e Agrárias, além de 34 graduações na modalidade a distância.

Os primeiros colocados no processo seletivo serão contemplados com bolsas de estudos integrais e parciais, concedidas conforme a pontuação dos candidatos. Além disso, todos os aprovados que efetuarem a matrícula podem participar do Canal Conecta, plataforma gratuita com vagas de emprego exclusiva aos alunos com mais de 261 empresas cadastradas e 200 oportunidades de trabalho.

Os interessados podem se inscrever pelos telefones 3348-8444 e 3309-6549, ou diretamente em uma das unidades da universidade até a data da prova. Para o exame, é necessário levar um documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul.