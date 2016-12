Fala de Bernal culpando Hospital do Câncer revolta diretor

Após o prefeito Alcides Bernal (PP) falar que o décimo terceiro do funcionalismo municipal ficaria mais atrasado ainda devido ao bloqueio de contas da Prefeitura, conseguido pelo Hospital do Câncer por meio judicial, o presidente da entidade Carlos Coimbra acabou se manifestando via redes sociais.

Ele se mostrou indignado com a fala do prefeito. “Vi na imprensa que o prefeito está responsabilizando o hospital pelo não pagamento do 13º salário de parte do funcionalismo municipal, por causa do bloqueio das contas do município. Quero deixar aqui minha indignação . Estamos há mais de 5 meses cobrando os valores em atraso do prefeito e do secretário municipal e não temos respostas. Esclareço também que esses valores não são de responsabilidade do governo federal , são valores contratualizados com o município e que deveriam ter sido repassados ao hospital desde setembro”, explicou em sua postagem.

Segundo ele, a medida foi precisa para garantir o atendimento dos pacientes e também pagamento dos funcionários. “Estamos apenas garantindo o direito ao atendimento de nossos pacientes que lutam contra uma doença grave que não espera. Na próxima semana entraremos com outra ação de bloqueio de recursos caso o repasse que deverá ser feito na segunda feira (26/12/2016) não seja feito. Confiamos na Justiça de nosso Estado e vamos sempre buscá-la quando nosso hospital e nossos pacientes forem tratados com descaso pelos nossos governantes”, afirmou na postagem.

Carlos Coimbra foi apoiado pelos seus seguidores e ainda questionou ainda. “Gostaria de perguntar ao prefeito, se ele poderia mostrar a nós, todos os pagamentos que estão sendo feitos nesses últimos 3 meses. Será que os R$ 1.800.000,00 que foram bloqueados pela justiça são realmente a causa do não pagamento do 13º salário dos servidores municipais? Duvido”, afirmou.

O Hospital do Cãncer conseguiu esta semana o bloqueio de contas da prefeitura no valor de R$ 1,8 mi devido ao não pagamento dos repasses. Além disso, a entidade enfrenta problemas para pagar os funcionários da UTI, conforme foi noticiado pelo JD1 Notícias.