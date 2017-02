Falece no Proncor Ricardo Trad

Faleceu na tarde desta terça-feira (31) no Proncor Geral da Capital o advogado criminal Ricardo Trad, de 74 anos. Ele estava internado em estado grave no Centro de Terapia Intensivo (CTI) há cerca de uma semana. Os médicos tentaram reverter as complicações oriundas de uma cirurgia vascular, mas o advogado não resistiu.

Segundo informações, o advogado estava com problemas no sistema urinário e por isso estava sendo submetido ao tratamento de diálise. Além disso Ricardo Trad também estava com uma infecção pulmonar. Ainda não há informações sobre local e horário do sepultamento.

História

Filho do ex-cônsul do Líbano no Estado, Assaf Trad, e irmão do ex-deputado federal Nelson Trad, já falecidos, Ricardo Trad era se formou em direito em 1968 pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e era uma referência do direito criminal em Mato Grosso do Sul.

Tio do ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad, e do atual prefeito Marquinhos Trad, na política Ricardo Trad foi secretário estadual de Indústria e Comércio no Governo Pedro Pedrossian, nos anos de 1970, ainda pelo então Mato Grosso, quando tinha 24 anos Ricardo Trad também foi vereador de Campo Grande em dois mandatos, permanecendo na Câmara de 1977 a 1982.