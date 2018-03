Falece o cardiologista José Carlos Dorsa

No final da tarde desse domingo (11), por volta das 18h, o ex-diretor geral do Hospital Universitário de Campo Grande, José Carlos Dorsa Vieira Pontes, sofreu um ataque cardíaco e acabou falecendo. Segundo informações da família o ex-diretor foi vítima de um infarto do miocárdio, numa sauna na rua Boa Vista, próximo à rua Bahia.

Em algumas redes sociais chegou-se a falar de suicídio, mas amigos que tiveram acesso a família, desmentiram essa versão.

Neste momento o corpo do ex-diretor está no IML (Instituto Médico Legal).Mais informações no correr da noite .

Formação e Carreira

José Carlos Dorsa Vieira Pontes possuía graduação em Medicina pela UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1989), era especialista em Cardiologia Clínica e Cirurgia Cardiovascular. Atuava como professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Membro concursado do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Chefe da Cardiologia Clínica do Hospital Evangélico de Mato Grosso do Sul.

Foi chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica da UFMS (2005 -2009) e Diretor Geral do Núcleo de Hospital Universitário da UFMS (2009-2013).

Dorsa foi um dos acusados pelo Ministério Público Federal na Operação Sangue Frio, mas a maioria das acusações não redundaram em condenação.

*matéria atualizada para acrécimo de informações as 22:53.