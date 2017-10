Falha em manobra faz paraquedista cair no meio do transito da Capital

Na manhã dessa sexta-feira (27), por volta das 07h30, um militar da Base Aérea por motivos ainda não esclarecidos, mas possivelmente por uma falha na manobra, acabou caindo em cima de uma BMW, no cruzamento entre as ruas Salgado Filho e Fabio Zarhan.

O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos e encaminhou o militar para o hospital da Base Aérea. O militar, de aparentemente 40 anos, não sofreu nenhum ferimento grave e estava consciente no momento do acidente e do atendimento, passando todas as informações necessárias aos bombeiros.

A informação repassada ao JD1 é de que o militar tem muita experiência em saltos de paraquedas.