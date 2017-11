Falso agenciador de modelos faz vítimas em Campo Grande

Victor Hugo de Azevedo, que se diz agenciador de modelos, fez vítimas em Campo Grande oferecendo trabalho a mulheres pelas redes sociais. Na última sexta-feira (3) uma jovem, de 18 anos, diz ter sido dopada e quase abusada. Em suas postagens o homem recrutava modelos para participarem de um comercial de fim de ano, alem de prometer cachê de R$ 500. Ele ainda usava o nome da Mart Music, que diz não trabalhar nesse ramo.

A jovem, que quase foi abusada, e preferiu manter sua identidade em segredo, disse que já conhecia o rapaz de algumas festas e assim confiou na postagem feita por ela nas redes sociais. Interessada no trabalho a moça entrou em contato com o Hugo, e um encontro foi marcado na casa do falso agenciador no bairro União.

Segundo Azevedo, a moça teria que encontra – lo em sua casa e assim eles seguiriam, para Bodoquena – a 270 km de Campo Grande, porém não foi isso que aconteceu. “Meu uber atrasou, chegando na casa dele [Hugo] ele ficou bravo, pois havia dito que perdemos a carona para Bodoquena”, lembrou a vítima.

“Então ele disse que iria resolver tudo e me mandou ir para o quarto da casa trocar de roupa, também me deu um remédio dizendo que era um diurético para que eu não ficasse inchada nas imagens”, contou.

Depois de tomar o remédio a jovem disse que ficou muito tonta, porém não desmaiou. Muito mal pegou o celular ligou para uma amiga. Hugo então se mostrou preocupado e até lhe ofereceu ajuda. Mas em certo momento o rapaz tentou beija – la, mas sem sucesso,a jovem disse que tinha namorado. Ela então ligou para o namorado, que foi busca – la.

“Eu não sabia que ele estava mentindo, fiquei sabendo agora que outra amiga minha postou em seu Facebook que tudo não se passava de uma farsa. Mas nesse sábado vou fazer um boletim de ocorrência”, afirmou a vítima.

Mais esperta outra modelo, que também pediu para não ter o nome divulgado, preferiu checar sobre o anuncio ligando na empresa Mart Music, que revelou não ter Hugo como funcionário e que tudo não passava de uma farsa.

“Eu já conhecia esse Victor, vi que ele começou a mandar mensagens para minhas amigas falando sobre o trabalho de modelo. Eu fiquei desconfiada, pois ele nunca havia trabalhado nisso, resolvi então falar com o dono da Mart”, explicou.

“A Mart disse que não trabalha com modelos e sim com músicas. Então postei no Facebook que o anúncio não era verdadeiro e assim apareceram mais vítimas dele”, acrescentou.

Em nota

Com isso a empresa, que teve o nome usado de forma inverídica, foi até a polícia para denunciar o falso agenciador. A empresa soltou uma nota, também usando as redes sociais, para explicar o caso.

“A Mart Music em virtude do envolvimento de sua marca nas redes sociais, vem esclarecer que a mesma foi vítima com o uso indevido de seu nome de forma criminosa. Reforçamos que a pessoa envolvida na prática não pertence ao nosso quadro de funcionários”, revelou a nota da empresa.

Depois do movimento de várias mulheres no Facebook denunciando a prática ilegal de Victor, ele excluiu sua página na internet. As mulheres dizem até em suas publicações que o agenciador de mentira estuprou uma jovem que ainda era virgem.

A reportagem do JD1 pediu o contato da suposta vítima de estupro, porém ninguém quis revelar o nome e telefone da vítima.

Falso anúncio





Nota da Mart Music na Íntegra