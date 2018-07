Os contribuintes de Mato Grosso do Sul têm seis dias úteis para atualizar a versão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a nova data limite é 2 de agosto. A migração da versão do arquivo Extensible Markup Language (XML) deve ser feita o quanto antes, para não impossibilitar as operações de vendas.

A NF-e é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, que tem por função documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

Conforme o gestor da NF-e, Eduardo Higa, 25 mil empresários do estado, são emissores de NF-e, entretanto, muitos ainda não se adequaram à versão 4.00.

O secretário da Sefaz, Guaraci Fontana, reforça que é extremamente importante que as empresas e indústrias façam a atualização. “Esse é um projeto nacional. Os empresários precisam se adequar uma vez que as notas enviadas na versão antiga serão automaticamente rejeitadas, impossibilitando a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica [Danfe] e, consequentemente, as vendas”, disse.