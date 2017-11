Famasul alerta produtores sobre o inicio do calendário de vacinação contra febre aftosa em MS

Inicia nesta quinta-feira (2) e vai até o dia 30 de novembro, o calendário da vacinação contra febre aftosa nas regiões de Fronteira e Planalto de Mato Grosso do Sul. Para os produtores da região do Pantanal, optantes desta etapa, o prazo finaliza no dia 15 de dezembro.

As informações são do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

A meta é vacinar cerca de oito milhões de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade nas regiões do Planalto e de Fronteira e na região do Pantanal, de mamando a caducando, do rebanho de produtores que optaram pela vacinação na etapa de novembro.

Segundo o médico veterinário do Sistema Famasul, Horácio Tinoco, o Estado é livre de aftosa com vacinação desde 2008 no Pantanal e Planalto e, desde 2011, na Fronteira. Para manter o status, é necessário uma ação contínua. “Os produtores rurais precisam continuar o trabalho de prevenção para manter o status que é reconhecido pela OIE – Organização Mundial de Saúde Animal e abre portas para que a nossa carne bovina conquiste um espaço de cada vez maior no mercado internacional", ressalta.

O registro das vacinas devem ser realizados até dia 15 de dezembro nas regiões de fronteira e planalto e até dia 30 de dezembro na região do Pantanal. O produtor rural deve fazer esse registro no site da IAGRO, ou em casos específicos, e a critério da Iagro, em seus escritórios locais.