Famasul celebra 40 anos com lançamento de livro

Em comemoração aos seus 40 anos de fundação, a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) realizou uma cerimônia na última quinta-feira (26). Durante o evento que teve a presença de produtores, lideranças rurais e políticas, também foi apresentado o livro: “Celeiro de Fartura: a história dos 40 anos da Famasul”.

O presidente da Federação, Mauricio Saito, destacou a importância da união do setor produtivo. “Atualmente, a Famasul participa de mais de 130 conselhos, comissões e comitês relacionados ao agro, isso demonstra a representatividade dos nossos produtores rurais”.

Saito acrescentou, ainda, ao público formado por mais de 300 pessoas, as ações de responsabilidade social do Sistema Famasul. “Além da expressividade dos números, produção e produtividade, a pujança do agro também é conferida nos programas como o Agrinho, que trabalha com as crianças das escolas públicas temas relacionados ao meio ambiente, alimentação saudável, sustentabilidade, com a proposta de conectar o campo e a cidade”, acrescentou Saito, referindo-se ainda ao programa Agrinho, do Senar/MS e Famasul, que este ano teve a participação de mais de 180 mil crianças.

Em homenagem aos ex-presidentes da Federação, Saito destacou o legado das lideranças. “Para chegarmos até aqui tivemos a contribuição e doação de todos os presidentes e suas diretorias que passaram pela Famasul nessas quatro décadas. Cada um, do seu modo, enfrentou os desafios da sua época”, finalizou o presidente, perguntando ainda: “Como será daqui para frente?”.

O presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, afirmou que Mato Grosso do Sul é exemplo de sindicalismo rural para o país. “Temos que tornar as entidades cada vez mais eficiente e competentes. Precisamos da união para resolvermos as demandas do setor e, assim, garantir às futuras gerações um País melhor”.

O secretário de Governo de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, que também foi presidente da Famasul, retratou a representatividade rural. “Conheço poucas pessoas tão comprometidas com o coletivo como o Maurício, e a entidade tem muito deste perfil de unir, de integrar. O que vejo é que a história de MS está bastante alinhada a trajetória da Casa Rural, construímos exemplos para o pais inteiro”.

A deputada federal, Tereza Cristina Côrrea Dias, enfatizou ações de capacitação de lideranças desenvolvidas pelo Sistema Famasul, como o programa, Líder MS, o qual ela foi aluna da primeira edição. “Este programa de empreendedorismo foi importantíssimo para a Casa. Evoluímos muito, em pouco tempo e esta instituição está contribuindo fortemente para o desenvolvimento do Estado”.

Lançamento do Livro

O presidente da Famasul, Mauricio Saito, iniciou o lançamento da Obra, escrito pela jornalista, Juliana Feliz, entregando um exemplar para os ex-presidentes.

Em seu discurso de agradecimento, o ex-presidente, Leôncio Brito, falou da trajetória dos nove presidentes que passaram pela Federação: Sylvio Amado; Otair Ávila; José Metello; José Armando Amado; Ademar Silva Junior; Eduardo Riedel; Nilton Pickler (atual vice-presidente da Famasul) e Mauricio Saito.

“Agradeço a honra e responsabilidade de representar essas diretorias que trabalharam para fazer deste setor ‘o negócio’ brasileiro. Senão fosse a participação dos produtores, através dos valorosos sindicatos, não chegaríamos com a convicção de dias melhores que temos hoje”, destacou.

Durante o evento, o presidente da Famasul foi homenageado pelo superintendente do Banco do Brasil, Gláucio Fernandes, por seu protagonismo no meio rural e pelas parceiras com os produtores rurais de Mato Grosso do Sul.

Estiveram presentes o diretor do Senar Central, Daniel Carrara, o superintendente Técnico da CNA, Bruno Lucchi; o Assessor da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, Ciro Siqueira; o diretor tesoureiro da Famasul, Luis Alberto Moraes Novaes; a diretora-secretária, Terezinha Candido; a segunda diretora tesoureira, Thais Carbonaro Faleiros Zenatti e o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

Participaras, ainda, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Junior Mochi; o presidente da Fiems – Federação das Indústrias de MS, Sérgio Longen; o presidente do CRMV/MS, João Vieira Neto; o diretor técnico da Famasul, Renato Roscoe e o diretor financeiro da Federação, Clodoaldo Martins.

Prestigiaram o evento o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli; o reitor da UFMS, Marcelo Turini; o chefe geral interino da Embrapa Gado de Corte, Ronei Manede e o chefe geral da Embrapa Pantanal, Jorge de Lara; o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça; do presidente da Fundação, Luciano Muzzi; o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto e o presidente do OCB/MS, Celso Régis.

Também estiveram na solenidade os presidentes de Sindicatos Rurais dos seguintes municípios: de Aparecida do Taboado, Eduardo Antônio Sanchez; de Anastácio, Moezis José dos Santos; de Aquidauana, Frederico Stella; de Aral Moreira, Edson Bastos; de Bandeirantes, João Nelson Lyrio; de Bela Vista, Leandro Accioly; de Bonito, Elza Maria Trevelin; de Campo Grande, Ruy Fachini Filho; de Corumbá, Luciano Aguilar Rodrigues Leite; de Iguatemi, Marcio Margatto Nunes; de Jardim, José Eduardo Meireles Grubert; de Jateí, José Pereira da Silva; de Nova Alvorada do Sul, Telma Menezes de Araújo; de Nova Andradina, Hemerson Israel dos Santos; de Paranaíba, Nilo Alves Ferraz; de Ponta Porã, André Cardinal Quintino; de Rio Verde de MS, Launil José Marquesan; de Tacuru, Maria Neide Casagrande Munaretto; de Três Lagoas, Marco Garcia de Souza; de Rio Negro, Henrique Mitsuo Vargas Ezoe; de Vicentina, Valter Dalla Valle; de Maracaju, Christiano Souza Bins; de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, Edy Elaine Biondo Tarrafel; de Rio Brilhante, Luciano Cargnin Manfio e de Batayporã, Altamir José Fonseca; de Brasilândia, Adolfo Cavalhieri; de Camapuã, Saturnino Silvério; de Nioaque, Cláudio Straliotto; de Juti, Ramão Benites; de Douradina, Claudio Pradella; de Dourados, Lúcio Damália; de Fátima do Sul, José Ricardo Casotti; de Guia Lopes da Laguna, José Cleto Tavares; de Itaporã, Otávio Vieira de Mello; de Marsiacaju, Christiano Souza Binz; de Alcinópolis, Daniel Cochito; de Água Clara, Moacir Reis; de Sidrolândia, Rogério Menezes.

Representantes dos sindicatos rurais dos municípios de Alcinópolis, Antônio João, Cassilândia, Anaurilândia, Angélica, Miranda e de Chapadão do Sul também prestigiaram a cerimônia.