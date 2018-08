A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), realizará no dia 17 de agosto a solenidade de posse de sua nova diretoria.

Maurício Saito venceu as eleições para a presidência, realizada no dia 16 de junho, com 52 votos, dos 68 sindicatos rurais aptos para votar nessas eleições, enquanto a sua concorrente, Terezinha Cândido, conseguiu 12 votos.

A composição da diretoria triênio 2018/2021 será:

Presidente

Maurício Koji Saito

Vice-presidente

Luis Alberto Moraes Novaes

Conselho de vice-presidentes

Rafael Nunes Gratão

Antonio Umberto Maran

Leonardo Leite de Barros

Saturnino Silverio Pereira

Lauri Dalbosco

Ronan Nunes da Silva

Leandro Mello Acioly

Lucio Damalia

Manoel Agripino Cecílio de Lima

1° Secretário

Frederico Borges Stella

2ª Secretária

Edy Elaine Biondo Tarrafel

3ª Secretária

Maria Tereza Ferreira Zahran

1° Tesoureiro

Marcelo Bertoni

2ª Tesoureira

Thaís Carbonaro Feleiros Zenatti

3° Tesoureiro

André Cardinal Quintino

Suplentes

Luciano Cargnin Manfio

Claudio Antonio Straliotto

Robson Velos Ribeiro

Yoshihiro Hakamada

Moezis José dos Santos

Gilmar Siqueira de Miranda

Ivan Leal de Paula

João Firmino Neto

Jesus Cleto Tavares

Valter Dalla Valle

Ligia Franciscon Ricardo

Ivan Roberto Carrato Junior

Launil José Marquesan

Massao Ohata

Edson Bastos

Rogério de Menezes

Jose Ricardo Casotti

Conselho fiscal

Efetivos

Nilton Pickler

Ruy Fachini Filho

Janes Bernardino Honorio Lyrio

Suplentes

Nilo Alves Ferraz

Telma Menezes de Araujo

João Borges dos Santos Junior

Conselho de representantes

Efetivos

Mauricio Koji Saito

Eduardo Carrea Riedel

Suplentes

José Vanil de Oliveira Guerra

Antonio Ferreira dos Reis