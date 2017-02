Família de adolescente estuprado com mangueira de compressor levará caso para DPCA

O dono de um lava-jato pegou uma mangueira de compressor de ar e juntamente com um funcionário colocou no ânus de um adolescente de 17 anos. O adolescente estava trabalhando em seu primeiro emprego, feliz da vida, porque finalmente tinha tido a chance de ganhar o próprio dinheiro. O sonho então, virou pesadelo e ele, que terá o nome preservado, agora está em estado grave na Santa Casa da Capital.

A família do adolescente de 17 que teve parte do intestino retirado após sofrer danos causados ao ter uma mangueira de um compressor de ar enfiado no anus levará o caso para a DPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente). O caso foi denunciado pela família no último final de semana e inicialmente foi colocado como uma “lesão corporal dolosa”, conforme lavrado no boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento comunitário Piratininga.

O fato ocorreu por volta das 10h e somente às 14h após a família ficar sabendo do que realmente tinha ocorrido, já que o patrão do rapaz, tinha dito que foi apenas uma “brincadeirinha”. O rapaz, que estava em seu primeiro emprego, num Lava Jato na Avenida Interlagos ao lado de uma lanchonete, quando foi vítima da brincadeira por parte do patrão Thiago

“Esse menino, por brincadeira do patrão e outro empregado se encontra em estado grave na Santa Casa. Passou por uma cirurgia para retirada de uma parte do intestino, E agora está no CTI. Peço a todos os amigos me ajudarem em uma corrente de oração pela vida desse jovem.

Uma brincadeira de mau gosto se tornou um caso de polícia”, escreveu um tio do rapaz no Facebook.

Ele perdeu parte do intestino e segue internado. Segundo informações da Assessoria da Santa Casa, na noite deste domingo (5), por volta de 22h, o estado de saúde do jovem desestabilizou e ele voltou para área vermelha do Hospital. Hoje o adolescente está em observação em estado grave.

O boletim de ocorrência não pode ser divulgado devido o caso envolver um adolescente, porém a indignação tomou conta das pessoas e a família recebeu várias mensagens de apoio e de correntes de oração pela vida do jovem.

O dono do lava-jato no Jardim Morumbi não foi encontrado para falar sobre o assunto.