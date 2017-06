Vídeo: família de empresária desaparecida suspeita que ela tenha sido vítima de roubo

A família de Thaís Regina de Souza Valadares que desapareceu na quarta-feira (16), suspeita que ela tenha sido vítima de roubo depois de analizar as imagens de uma câmera de segurança do último lugar que ela passou, antes do desaparecimento.

Silvia Valadares, 44 anos, irmã e sócia de Thais, disse que a vítima fez o último contato com a mãe quando estava passando por um supermercado em Sidrolândia. As câmeras de segurança do estabelecimento mostram Thais fazendo compras e saindo do local. O que chamou a atenção dos familiares, segundo Silvia, é um homem que estava o tempo todo no estacionamento em uma atitude suspeita. Thais disse que a polícia já tem o homem que aparece nas imagens como suspeito.

Silvia ainda disse que a família descarta qualquer suspeita que o namorado dela estaria envolvido no desaparecimento. "Fizemos contato com ele e eles estavam bem, não tinha motivos para que ele pudesse fazer alguma coisa com ela", disse Silvia. A irmã de Thais também disse que ela não iria largar tudo, ela estava bem, a empresa indo bem, ela tinha um emprego bom e não estava passando por um momento difícil.

O desaparecimento

Thais saiu da empresa onde é sócia junto com sua irmã por volta das 16h50, e disse que iria para uma fazenda em Maracaju, onde o namorado trabalha. Ela saiu com um carro Gol, placa NSD-1429 e com um adesivo da Cert Rastro. A família estranhou que ela não ligou quando chegou ao local, ela sempre mandava mensagens quando ia para a fazenda.

A vítima tem diabetes e era comum ela passar mal e a suspeita inicial é que no meio do percurso ela teria passado mal. Alguns familiares fizeram o percurso que ela sempre fazia em direção a fazenda mas nada encontraram.

Se alguém tiver informações sobre o possível paradeiro de Thaís, os familiares pedem que entrem em contato pelo número de celular (67) 99984-3037.

Veja o vídeo: