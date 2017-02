Família denuncia que suspeitos de estuprar adolescente com compressor teriam ido para Bela Vista

Thiago Giovanni Demarco Sena e Willian Henrique Larrea, suspeitos de terem causado lesões graves em um adolescente de 17 anos após introduzir uma mangueira de ar em seu ânus durante uma “brincadeira”, podem estar a 324 quilômetros de Campo Grande nesse momento. A suspeita da família é de que os dois tenham fugido para o município de Bela Vista.

Familiares relataram para o JD1 Notícias que na noite de segunda-feira (7) observaram uma movimentação diferente na casa de Willian. Tudo indica que estavam pegando alguns pertences do suspeito. Os dois teriam ido para a casa de parentes de Thiago em Bela Vista.

De acordo com informações apuradas pela redação os pais de Thiago são pessoas influentes no município. O pai seria proprietário de uma grande pousada no local e a mãe já teria sido até candidata a vereadora.

Apesar da gravidade dos fatos é importante destacar, contudo, que Thiago e Willian não são considerados foragidos, pois não há nenhum mandado de prisão expedido contra eles até o momento.

O delegado titular da DPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente) Paulo Sérgio Lauretto explicou que para que seja expedido um pedido de prisão temporária existem alguns requisitos. Tentar atrapalhar as investigações, se aproximar da família de uma forma a coagir as testemunhas ou mesmo colocar em risco a vida de outras pessoas são alguns deles e nada disso tem acontecido, por isso por enquanto não há previsão de pedido de prisão.

O delegado também destacou que o caso está sendo tratado como lesão corporal de natureza grave, podendo evoluir para gravíssima. Mesmo com o pedido da defesa para fazer com que o caso seja tratado como tentativa de homicídio o delegado explica que polícia ainda não encontrou indícios que possam dizer que o dono do lava-jato e o funcionário queriam causar a morte do adolescente.