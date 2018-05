Família faz apelo para conseguir doação de plaquetas para rapaz

Amigos e familiares se mobilizam via redes sociais

Amigos e familiares de Renan Gomes da Silva realizam apelo nesta quinta-feira (25), e nas redes sociais, solicitando a população doação de plaquetas em nome dele, para transfusão de sangue em consequência de tratamento ao câncer.

O Hemosul divulgou na quinta-feira (24), a necessidade urgente de doação de todas as tipagens sanguíneas e com urgência para o tipo O positivo (O+).

Devido a frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul, as doações caíram, e com isso reduzindo os estoques de bolsas de sangue.

Além do clima, outro fator que contribuiu para a redução das doações é o aumento de pessoas com viroses e gripes.