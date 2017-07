Família faz homenagem a Wesner neste sábado

A família de Wesner Moreira Silva, que morreu há cinco meses após ser vítima de agressão em um lava jato da capital, fará uma homenagem neste sábado (15).

De acordo com o tio do adolescente, uma passeata deve começar às 14h30 e sairá da rua Padre Damião, 798 no bairro Santa Branca, onde Wesner morava, e seguirá até o cemitério onde ele está sepultado, na avenida Guaicurus.

A expectativa da família é que cerca de 60 pessoas participem da caminhada. “É um momento para lembrarmos-nos dele, uma homenagem e dizer que estamos com saudades”, afirmou o tio.