A Família de Vitor Córdoba, 18 anos, que foi baleado na cabeça no mês de março deste ano, durante uma tentativa de assalto após sair de uma lanchonete em Campo Grande, está organizando uma rifa para arrecadar dinheiro para custear o tratamento do jovem. A ação irá sortear um vencedor que levará um celular no valor total de R$ 800.

De acordo com a irmã do rapaz, Adriana Córdoba Pucheta, a rifa está no valor de R$ 10 e o sorteio está previsto para o sábado (16), caso todos os números sejam vendidos.

Segundo a Adriana, como a família não tem condições de levar as rifas até os compradores, o valor pode ser realizado por depósito. “Não conseguimos levar, mas as pessoas que quiserem ajudar podem depositar o valor. Depois, mandamos uma foto com o número da rifa e todos os dados do comprador”, contou.

Vitor necessita de cuidados especiais como para tomar banho e se alimentar. Atualmente, sua alimentação é realizada por meio de uma sonda que custa entre R$ 1.800 e R$ 2 mil, por mês. Além disso, a família ainda tem que comprar lenços umedecidos, fraldas geriátricas – tamanho G –, pomada anti-assadura e outros.

“Meu irmão foi baleado em uma tentativa de assalto quando saía de uma lanchonete com os amigos. A bala está alojada no crânio próximo a nuca. O Vitor precisa de todos os cuidados, ou seja, ficou totalmente dependente da família. A nossa maior dificuldade está sendo a alimentação que custa em torno de R$ 2 mil por mês, mais os produtos de higiene e medicamentos”, informa Adriana.

Para os interessados em comprar as rifas e ajudar a família, a agência é 0017, operação 013, conta 8728, dígito 3. A conta é da Caixa Econômica Federal e está no nome de Alcione Córdoba. O número para entrar em contato com a família é (67) 9 9282-1826.