“Eu senti ele, caminhando com a gente o tempo inteiro” relata arquiteta ao lembrar de marido que faleceu

A premiação da Mostra Casa Cor MS reuniu arquitetos, designers, decoradores, fornecedores e parceiros, que celebraram a premiação dos melhores ambientes de 2018, na noite desta quinta-feira (29). O evento contou com premiação para os melhores ambientes.

Nesta edição foi proposto para os participantes o conceito “A Casa Viva”, a mostra contou com 24 ambientes e 44 profissionais que deixaram o público impressionado com a beleza dos trabalhos feitos.

Miralba Lucia Lenz Sant'Anna de Moraes, que é arquiteta e seus filhos Artur e Joana que seguiram os passos da mãe, acabaram levando vários prêmios. O Loft da Casa Cor, criado pela família Moraes acabou ganhando quatro prêmios, de melhor Projeto, Escolha do Visitante, Reconhecimento Casa Cor e o Grand Prix Velutex.

Além do troféu, a equipe vencedora ganhou premiação especial, foi uma viagem para uma pessoa com destino ao Salão Internacional do Móvel de Milão Isaloni 2019, na Itália.

O Loft é um ambiente com 116 m² “mas parece muito maior”, diz Miralba. Ele foi todo inspirado na sustentabilidade, pois Joana, a sua filha é pós-graduada em arquitetura sustentável. A família gosta muito de usar a natureza, por isso o ambiente é cheio de plantas. A iluminação deu grande destaque especial ao local.

Ao relembrar do marido Carlos Domingos, conhecido como Carlinhos que faleceu há um ano, Miralba relatou “eu senti ele, caminhando com a gente o tempo inteiro”.

Miralba e seus filhos relataram que “tudo foi tão certinho, as coisas se encaixaram de uma forma inacreditável” e parecia que o seu marido estava ajudando no projeto vencedor.

O premio foi realizado no shopping Bosque dos Ipês e a exposição encerra no próximo domingo, 02 de dezembro.