Família procura adolescente que desapareceu quando voltava da igreja

A família de Ellen Raihane Nunez, 14 anos, busca por informações do paradeiro da adolescente que está desaparecida desde terça-feira (19), quando voltava da igreja.

A mãe da adolescente, Evelin Michele Nunes, 34 anos, disse que ela foi ao culto na noite de ontem e, ao voltar, se perdeu no caminho. O último contato que a mãe fez com a filha, foi às 17h, quando Ellen disse que estava chegando ao terminal General Osório, o trajeto do terminal até sua residência dura 10 minutos e ela não chegou.

Ainda segundo a mãe, a adolescente sempre faz o mesmo trajeto quando vai à igreja e que sempre costuma avisar quando sai com amigas. Evelin recebeu uma ligação na manhã desta quarta-feira (20) de uma mulher que a viu na região do Guanandi.

Quem tiver informações do paradeiro da adolescente, pode ligar direto no celular da mãe no (67) 993045696. Ellen saiu de casa com vestida de calça jeans e uma camiseta preta estampado de vermelho e azul.