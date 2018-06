Família procura jovem desaparecido há 20 dias

Um jovem de 23 anos está desaparecido há 20 dias, deixando familiares preocupados.

De acordo com informações concedidas ao JD1 notícias por Dalva Palhano, 50 anos, mãe do desaparecido, Jean Douglas Palhano de Araújo saiu de casa sem os documentos pessoais, o que pode dificultar uma possível identificação.

Dalva relatou que seu filho tinha saído recentemente de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, por ser usuário de drogas e passou cerca de dez dias com a família. Nesta época, o pai de Jean comprou roupas e um celular novo para o rapaz.

Jean Douglas tem um filho de cinco anos, e segundo Dalva, ele saiu com a moto do pai para comprar leite para o menino, voltando cinco dias depois sem as roupas novas e o celular. Houve uma discussão entre os pais e Jean e após esta situação, o jovem saiu de casa com algumas roupas dentro de uma sacola.

Após esse fato, a família não teve mais notícias de Jean, que saiu sem os documentos e nenhum celular. A suspeita da mãe é que ele esteja em alguma “boca de fumo”, mas não tem informações do rapaz há 20 dias. A preocupação dela com a situação do jovem aumenta a cada dia sem informações de seu paradeiro.

Para qualquer informação sobre o rapaz desaparecido, a mãe de Jean disponibilizou o telefone (67) 99277-1855.