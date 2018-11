A família de Alexsander Pereira Padoim , 29 anos, procura por informações do paradeiro do jovem que desapareceu no último sábado (10), no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

A irmã do rapaz, Aryanne Lívia Laura, disse ao JD1 Notícias que o irmão foi visto pela última vez por volta das 18h de sábado, na casa de sua mãe. Ele usava uma bermuda xadrez e camiseta preta. Ainda segundo a irmã, Alexsander estava dirigindo o carro que emprestou de um amigo. Um corsa dourado, placa NSB 1378 de Campo Grande. O dono do carro e a família do jovem já procuraram a polícia para registrar o desaparecimento.

Aryanne orienta para quem tiver informações sobre o paradeiro do seu irmão, entrar em contato pelos telefones: (67) 99975-9441 e (67) 98405-0160.