"Mentiram no depoimento, depois mudaram a versão e tentaram coagir testemunhas", afirma delegado

Depois de terem mudado a versão do depoimento, o delegado da Polícia Civil de São José dos Pinhais, Amadeu Trevisan, afirmou que Edison Brittes Júnior, autor confesso do crime, a esposa Cristiana e a filha Allana, todos eles serão acusadas de homicídio qualificado.

O delegado acredita que os três mentiram no depoimento que haviam prestado à polícia, a família será indiciada por coação de testemunha. A vítima foi encontrada no dia 27 de outubro, com várias perfurações pelo corpo e sem seu órgão genital.

Trivisan relatou que “com certeza estão mentindo. Inventaram uma história, depois mudaram a versão e tentaram fraudar o processo com a coação de testemunhas”.

Conforme o delegado Travisan, elas duas combinaram em dizer uma versão com Edison, a respeito do espancamento e morte do jogador Daniel Corrêa Freitas, 24 anos. Os três estão presos temporariamente.

Já é possível identificar que Daniel foi levado da casa ainda com vida, diz delegado. Seu corpo foi encontrado horas depois em uma área de mata na zona rural de São José dos Pinhais com o pescoço dilacerado e o órgão genital decepado.

O empresário Edison Brittes Júnior, em entrevista à RPC, disse que perdeu o controle quando agrediu Daniel. “Eu fiquei aterrorizado quando vi ele com a minha mulher”, disse o empresário. “Eu bati muito nele. Muito, muito. Tirei ele para fora da casa, não sei se estava acordado, desacordado, se só tinha fechado o olho”.

Depois da agressão, segundo ele, o empresário colocou Daniel no porta-malas do carro e o tirou da casa, junto de três amigos.