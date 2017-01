Familiares e amigos de empresário morto por PRF organizam manifestação na Capital

Familiares e amigos do empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, estão organizando uma manifestação para o próximo sábado, dia 7. Segundo eles o motivo é um só, pedir justiça. Adriano, que era dono do restaurante Sushi Express, foi morto durante uma briga de trânsito no dia 31 por um policial rodoviário federal que chegou a ser preso, mas foi colocado em liberdade na última segunda-feira.

A ideia inicial do protesto partiu de alguém que nem era tão próxima assim da vítima. A atendente de farmácia Suellen Souza, de 28 anos, conta que não era alguém do circulo de amizades, mas há cerca de três anos era freqüentadora assídua do restaurante de propriedade dele e isso foi o suficiente para despertar sua comoção e a vontade de pedir justiça.

Ela conta que após a morte do jovem acabou ficando mais próxima do companheiro dele, conhecido como Júnior, nascendo aí a ideia de montar um grupo no aplicativo WhatsApp para organizar uma manifestação. “Vi muita gente dizendo que ia organizar e não mexia então perguntei para o Junior se poderia fazer e ele disse que sim. Com a ajuda dele montei o grupo com amigos próximos e marcamos a manifestação”, explica.

O grupo, segundo Suellen, já está com cerca de 200 pessoas. A manifestação também está sendo divulgada em grupos e página do Facebook para que mais pessoas possam aderir a manifestação. “Quanto mais pessoas participaram, melhor”, destaca a atendente.

Segundo a atendente, com cartazes e camisetas com a foto de Adriano, amigos e familiares do empresário pretendem caminhar até o local do acidente. A concentração será na Praça Ary Coelho, no Centro de Campo Grande, por voltas das 14h30 e às 15 horas os manifestantes sairão em caminhada até a o ponto da Ernesto Geisel onde Adriano morreu após ser atingido pelos tiros.

Suellem destaca que o principal motivo da manifestação é o pedido de justiça e que o policial autor dos disparos volte para a prisão. “O mais importante é a justiça. Que o policial volta para a cadeia. Quem garante que esse policial vai ficar com medo e vai ficarem casa? Isso não é só pelo Adriano porque pode acontecer com qualquer um. Já que nada vai trazer o Adriano de volta, que pelo menos a justiça seja feita. Estamos querendo justiça”, conclui a atendente.