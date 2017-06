Com galhos e pneus, um grupo com cerca de 50 pessoas bloquearam a rotatória do Indubrasil, na BR 262, em Campo Grande. A interdição é contra a reintegração de posse da área ocupada pelos manifestantes.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi liberado o tráfego de 10 em 10 minutos. O congestionamento do bloqueio que começou antes das 7h chegou a dois quilômetros de extensão.

Os manifestantes querem a presença de um representante do poder público e da imprensa.