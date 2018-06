Famílias carentes ganham cobertores na capital

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, entregou no sábado (16), mais de 600 cobertores para famílias carentes. Quatro bairros da cidade foram visitados durante as entregas.

Várias famílias dos bairros Canguru, Vespasiano Martins, Jardim Teruel e Jardim Noroeste compareceram aos locais de entrega para levar um cobertor para casa.

Dona Cleude dos Santos, 59 anos, ganhou dois cobertores, ela contou que o frio dos últimos dias foi difícil de suportar. “Vim buscar uma coberta pra mim e para o meu marido. Passamos muito frio nos últimos dias e essa doação vai nos ajudar muito”, agradeceu.



Quem também foi buscar cobertores para a família foi Vanessa dos Santos. Mãe de duas meninas, uma de dois e outra de nove anos, ela contou que foi difícil de aguentar o frio da última semana. “Não estava preparada para tanto frio. Essas cobertas vão nos ajudar muito. Agora vai ficar bem mais quentinho”, disse.

Todas as cobertas foram adquiridas com recursos federais e do Fundo de Apoio à Comunidade.