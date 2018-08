O programa do Programa Família Acolhedora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) procuram famílias voluntárias para que recebam em suas residências os chamados intercambistas, estudantes, professores ou pesquisadores vinculados a instituições estrangeiras que vierem estudar ou trabalhar em qualquer um dos dez campi ou na reitoria do Instituto Federal.

O objetivo é receber pessoas de outros países por um tempo determinado, possibilitando a troca de experiências culturais e o aprimoramento da fluência em uma língua estrangeira. Qualquer família residente no estado pode se cadastrar, porém a prioridade são servidores, estudantes e/ou famílias de estudantes do IFMS que atendam aos requisitos.

Para participar, a família acolhedora deve ter disponibilidade afetiva e financeira, convivência familiar estável e estrutura propícia para hospedagem. O Cadastro deve ser feito por meio do preenchimento e envio de formulário online.

Além de informar os dados pessoais, o responsável pelo acolhimento deverá responder a perguntas sobre a residência como, por exemplo, número de moradores, se há crianças, a distância até a unidade do IFMS, quais as linhas de ônibus disponíveis, se há fumantes e/ou animais domésticos, e se o intercambista terá um quarto individual.

O responsável também deve informar se tem disponibilidade para receber um ou dos intercambistas e por quanto tempo. Ao final, é preciso anexar os arquivos do documento de identificação com foto e do comprovante de endereço.

Os cadastros serão avaliados pela Comissão para Recepção de Intercambistas, que será formada preferencialmente por servidores da Assessoria de Relações Internacionais (Asint), Pró-Reitoria de Ensino (Proen), Núcleos de Gestão Administrativa Educacional (Nuged) e auxiliares da Asint nos campi. As famílias aprovadas deverão assinar um termo de compromisso com o IFMS.

O programa define que a família acolhedora deve custear a estadia e a alimentação do intercambista no período de acolhimento preestabelecido entre as partes. O visitante estrangeiro tem as responsabilidades de arcar com as passagens aéreas de ida e volta, seguro-viagem, despesas com passaporte e vistos, além dos gastos não previstos pela família acolhedora durante o intercâmbio.

O intercambista também deve manter o ambiente doméstico organizado e limpo, e contribuir financeiramente com as despesas da casa ou de eventos, respeitando o que foi previamente acordado com a família.

Os processos de inserção do estrangeiro na família acolhedora e no IFMS serão acompanhados pela Comissão para Recepção de Intercambistas, de acordo com as regras do programa.

Para mais informações, o contato deve ser feito pelos e-mails [email protected] ou [email protected]