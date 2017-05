Famílias recebem 50 moradias e Governo anuncia mais R$ 40 milhões em obras

Cumprindo compromisso de melhorar a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, o governador Reinaldo Azambuja entregou na manhã desta segunda-feira (29.5) duas importante obras no município de Itaporã. Ao todo 50 famílias foram beneficiadas com moradias populares no Residencial Vilson Barroso dos Santos. O município recebe a ampliação do sistema de esgotamento sanitário com investimentos de R$ 3,9 milhões e uma viatura para a Polícia Militar.

“Não tem nada mais digno para uma pessoa que ter a casa própria. Hoje entregamos 50 moradias e nos próximos dias vamos entregar mais 50. Esse residencial estava travado desde 2012, devido a uma disputa judicial, mas com muito esforço e boa vontade da prefeitura, da equipe da Agehab [Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul], conseguimos hoje dar essa oportunidade de melhoria de vida para essas 50 famílias. Estamos investindo muito em habitação com os programas lote urbanizado, cheque moradia, FGTS que somados ao cartão reforma do Governo Federal serão novas oportunidades para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador.

O prefeito de Itaporã, Marcos Pacco, afirmou que Reinaldo Azambuja é o governador que mais investiu no município. “Sem sombra de dúvidas Itaporã está recebendo grandes investimentos do Governo do Estado. Reforçou pontes, entregou casas, fez recapeamento de diversas ruas. Nós vemos o empenho dessa gestão para com nossos moradores e somos muito gratos ao Reinaldo pro todas as melhorias”, enfatizou.

A dona de casa Sandra Gimenez da Silva Deocreciano, 35 anos, disse que paga aluguel desde que se casou, há 10 anos. “Estou muito feliz. Essa casa vai ser o futuro garantido dos meus dois filhos: um de oito anos e outro de um ano. Não tem sentimento melhor que deixar de pagar aluguel e viver numa casa nossa. O dinheiro que meu marido e eu pagávamos aluguel vamos poder investir em outras coisas”, comemorou.

Dona Leonilde Marques, 54 anos, também estava ansiosa para entrar na nova moradia. Segundo ela, há muito tempo já estava na espera de mudar de vida. “Foi uma luta conseguir essa casa. Nem dormi direito porque já faz bastante tempo que estamos esperando. Passei a noite inteira em claro de tanta ansiedade, mas para mim agora será um paraíso morar numa casa minha. Não tenho nem palavras para agradecer”, declarou.

Edificadas em terreno doado pela Prefeitura, as 50 unidades habitacionais receberam investimento total de R$ 1.665.678,32, sendo R$ 415.678,32 de contrapartida do Estado e o restante da União. Cada unidade possui 41,66 metros quadrados de área construída, abrigando dois quartos, sala cozinha e banheiro. As moradias são destinadas para famílias com renda de até R$ 1,6 mil mensal e vão custar R$ 45 por mês.

Abastecimento de água

A população recebeu ainda a conclusão da obra de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água, com a construção de dois reservatórios apoiados de concreto armado de 500 m³, para atender os sistemas da região Central e Industrial de Itaporã.

“A Sanesul [Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul] está entregando dois reservatórios de 500 mil litros cada. O empreendimento envolve ainda a construção e implantação de 9.773 metros de rede de distribuição de água, substituição de 10.492 metros de rede de distribuição de água de cimento amianto, execução de 917 ligações domiciliares de água, implantação de uma elevatória, implantação de tratamento, adequação de dois poços tubulares profundos e adequação de unidades operacionais. Essa obra vai dar uma segurança hídrica para os moradores de Itaporã”, explicou o governador.

A obra representa investimentos de R$ 3,9 milhões em recursos próprios da empresa, viabilizados por meio do Programa Saneamento para Todos do Ministério das Cidades.

R$ 40 milhões

Reinaldo Azambuja informou que estará investindo mais R$ 40 milhões no município. Serão R$ 10.376.000,00 para fazer as obras de travessia urbana, com recuperação das vias danificadas pelos caminhões que trafegam por dentro do município e também abertura do processo licitatório para recapeamento asfáltico da rodovia que liga Itaporã a Montese, Piraporã, Douradinha a BR -163 e a MS – 156 até Santa Terezinha.

“Vamos fazer toda uma urbanização, recuperação daquelas rodovias importantes e daqui uns dia vamos entregar ainda a ponte de concreto sobre o Rio Brilhante, divisa de Itaporã que foi levada nas enchentes de final de 2015-2016. Juntando todos esses investimentos, ultrapassamos o investimento de R$ 40 milhões com recursos próprios do Governo do Estado. São obras que vão melhorar o acesso das pessoas, dar segurança de tráfego para todos”, finalizou.