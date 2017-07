Fase das oitivas da CPI do Táxi inicia na próxima semana

As oitivas deverão ser realizadas segunda, quarta e sexta-feira da próxima semana

Serão iniciadas na próxima semana as oitivas da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga possíveis irregularidades no serviço de concessão de alvarás de taxi em Campo Grande, presidida pelo vereador Vinicius Siqueira (DEM). No total, 15 pessoas jurídicas foram intimadas a comparecer para prestar esclarecimentos sobre a maneira como receberam os alvarás.

A primeira a ser ouvida será a empresária Francisca Pereira dos Santos, viúva e inventariante de Moacir Joaquim de Matos, um dos maiores proprietários de frota de taxi da Capital.

Segundo Siqueira “a cidade deve acompanhar bem de perto estes interrogatórios, já que há anos fala-se desta concentração de alvarás nas mãos de poucas família.”

As oitivas deverão ser realizadas segunda, quarta e sexta-feira da próxima semana das 8h às 12h, no Plenário Edroin Reverdito.

Na sequência também serão ouvidos Elton Pereira de Matos, Orocídio de Araújo, Maria Helena Juliace de Araújo, Benevides Juliace Ponce, Gleicekermen Bogarim Godoy Ponce, Marco Aurelio Ferreira, Maria de Lourdes Dantas Ferreira, Maria Helena Martins Panissa Startari, Vanilde Roberti, Antonio Oliveira dos Santos, Marcia Oshiro, Nelson Kohatsu, Cleoneve Flavio da Silva.

O pedido para a instauração da CPI foi protocolado na Câmara Municipal no dia 11 de abril após Siqueira ter acesso à documento da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) com o nome dos 490 permissionários do serviço de taxi na Capital.

De posse desse documento, o vereador observou que boa parte dos alvarás estavam concentrados nas mãos de grupos familiares e resolveu investigar. Na ocasião, a CPI foi instaurada com 19 assinaturas dos demais parlamentares.

Também fazem parte da Comissão os vereadores Odilon Junior (PDT), Veterinário Francisco (PSB), Pastor Jeremias (PT do B) e Junior Longo (PSDB).