Fatec Senai da Capital ainda tem vagas remanescentes do Fies

A Faculdade de Tecnologia do Senai de Campo Grande (FatecSenai) ainda tem em aberto 8 vagas nos cursos superiores de Automação Industrial, Gestão de Produção Industrial e Logística remanescente do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e os interessados devem fazer as inscrições até às 23h59 desta terça-feira (28/11).

Para o curso superior de Automação Industrial ainda há uma vaga, enquanto para o de Gestão de Produção Industrial há três vagas e para o de Logística restam quatro vagas. Para se candidatar às vagas remanescentes, os interessados devem ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero, além de terem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

A inscrição deve ser feita, exclusivamente, pelo site Susfies (http://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/consulta/curso), sendo que após a realização da inscrição o candidato deverá acessar o Sisfies e concluir sua inscrição nos dois dias úteis subsequentes. O Fies é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores particulares e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).