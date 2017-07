Fazenda de brasileiro é incendiada por sem terras no Paraguai

O fazendeiro brasileiro Jefferson Benardi teve sua fazenda incendiada neste fim de semana. A propriedade está situada na região de Capitão Bado na fronteira com o estado e o incêndio teria sido criminoso.

Segundo informações do site Porã News, os autores do incêndio seriam sem terras e o fogo começou no último sábado (21). O incêndio durou todo o fim de semana e só foi contido nesta segunda-feira (24). Os sem terras ocuparam as proximidades da fazenda e pretendem invadi-la.

Jefferson contou que as perdas pela queimada, realizadas pelos sem terras, são milionárias e que o governo local não oferece nenhuma garantia aos brasileiros que se instalaram na região. Vários empresários brasileiros se instalaram na região após o convite do governador Pedro Gonzalez (PLRA).

A ação dos sem terras tem assustado os agricultores e pecuaristas que se instalaram no estado de Amambay.