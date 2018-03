O produtor rural, Sérgio Benoni Sandri, resolveu divulgar uma foto na qual mostra o descaso do poder público em relação às estradas próximo ao município de Rio Verde – 188 km distante de Campo Grande. A imagem foi postada em sua rede social no último final de semana. O problema está perturbando os moradores da região.

“Vejam a situação da estrada que vai para fazenda de Inhumas. Prefeitura de Rio Verde totalmente omissa com a comunidade que depende desta estrada para levar os alunos à cidade”, disse o fazendeiro no poste.

De acordo com ele, as estradas que são mantidas pela prefeitura do município estão em péssimas condições de uso. Questionado sobre como os produtores da região estariam tentando resolver a situação com o apoio do executivo da cidade, Sandri conta.



"Apenas escutam as reclamações, mas nada fazem. Já nos propusemos a pagar todo o combustível e alimentação dos operadores, mas sem sucesso”, disse.

Sandri é proprietário da fazenda Inhumas desde 1997, e revela que há anos vem lutando para que solucionar o problema no local.

“Isso prejudica também a ida dos estudantes as escolas. Só na nossa fazenda temos cinco alunos, mas há muitos em outras fazendas. A estrada está há muito tempo sem manutenção”, lembra.

De acordo com o produtor, na região, são mais de 50 fazendas que precisam passar pelo caminho. Sandri explica também o motivo que o levou a divulgar a imagem na internet, após várias tentativas, de acordo com a prefeitura local, fracassadas.

“Senti-me omisso no assunto e resolvi publicar. Na verdade desacreditado na política de nosso município”, disse Sandri.