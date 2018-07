Fazendeiro é autuado em mais de R$ 10 mil por desmatamento

A autuação faz parte da operação "Cervo do Pantanal"

Um fazendeiro foi autuado em R$ 10.800,00 por uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande nesta segunda-feira (2), pelo desmatamento de 36 hectares de sua fazenda, em Rochedo. A autuação aconteceu dentro da operação "Cervo do Pantanal", de combate e prevenção ao desmatamento.

O delito foi verificado por imagem de satélites e as medidas tomadas com uso de GPS ocorreram entre o ano de 2013 a 2015. Parte da madeira, produto da supressão, ainda se encontrava no local.

O fazendeiro infrator de 51 anos, mora em Campo Grande, e responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Operação "Cervo do Pantanal"

A Polícia Militar Ambiental (PMA) recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais, levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju, Terenos, Sidrolândia e Rochedo.