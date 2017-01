Celestino Laurindo Júnior, 61 anos, ficou ferido na manhã desta segunda-feira (9) após atropelar um cavalo, na MS-478, próximo ao Trevo Oculto em Jateí. Vítima ficou presa sobre as ferragens e foi socorrida por testemunhas que passavam pela rodovia.

De acordo com o site Vicentino Online, Celestino que é proprietário da Fazenda JR, conduzia uma caminhonete S-10, quando se chocou com o animal na pista. Com risco de explosão, populares que passavam na região acionaram a Polícia Militar, que desligaram os cabos da bateria e retiraram a vítima que estava presa sobre as ferragens.

Uma ambulância da secretária de saúde de Jateí compareceu no local para resgatar a vítima. Celestino estava ensanguentado e reclamava de fortes dores pelo corpo, onde foi encaminhado para um hospital da região e se encontra em observação.