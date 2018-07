Fazendeiro terá que pagar multa de R$ 47 mil por desmatamento em Bonito

Um fazendeiro de 71 anos foi autuado administrativamente por uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), na terça-feira (17), e terá que pagar uma multa de R$ 47 mil por desmatamento ilegal em sua propriedade rural, em Bonito.

De acordo com a PMA, o proprietário da fazenda vistoriada suprimiu cinco áreas diferentes de 14,20 - 6,44 - 1,82 - 14,00 e 10,50 hectares, no total de 46,96 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS, sem a licença ambiental. No local de onde fora retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava mais no local.

Além da multa aplicada, o infrator também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.Ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.