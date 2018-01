FCO emprestou R$ 2,150 bilhões em 2017

O FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) em um único ano concedeu ao Banco do Brasil a contratação de R$ 2,150 bilhões em recursos para serem aplicados por empreendedores no Mato Grosso do Sul. Do montante R$ 1,38 Bilhão foram para o setor Rural e R$ 770 milhões para a classe empresarial. Representando 237% de crescimento frente ao valor contratado em 2016.

Este volume demonstra as ações desenvolvidas pelo Banco do Brasil em parceria com o setor produtivo. Ao longo de 2017 foram realizados mais de 60 eventos no Estado para divulgar as características da linha de crédito, resultando em importantes avanços no desenvolvimento econômico do Estado.

“O empenho dos funcionários e a parceria com o setor produtivo foi fundamental para atingirmos o objetivo e gostaríamos de registrar um agradecimento especial à Fiems, Famasul, Fecomércio-MS, Faems, Amems, Sebrae/MS, Governo do Estado, classe empresária, produtores rurais e funcionários das agências do Banco do Brasil, enfim a todos que contribuíram para desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, agradeceu Gilson Caio, Superintendente Estadual do MS em exercício.