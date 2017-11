Organizada uma vez no ano na escola estadual 11 de Outubro, a Feira Cultural/Científica organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas InterSerial para Educação de Jovens e Adultos, do período noturno, recebeu na noite do último sábado (18) ao menos 400 pessoas. De acordo com uma das organizadoras a professora, Andreza Araújo, os 50 alunos, do grupo, se empenharam nas obras apresentadas á sociedade.

“Eu parabenizo os 50 alunos que se empenharam na feira, pois muitos trabalham, e em trabalhos muitas vezes pesados. Temos pessoas que atuam na construção civil, domésticas entre outras profissões, mas mesmo assim todos se dedicaram”, disse Andreza.

De acordo com a professora, que além de contribuir na organização com mais dez professores, também expôs artes, como pinturas em tela. E homenageou artistas regionais. Foi feita uma contextualização da vida e trabalho do poeta Emmanuel Marinho. O artista esteve no evento para acompanhar e prestigiar a feira.

“Realizamos esta feira todo ano sempre no mês de novembro. Este ano recebemos pessoas de toda a comunidade, alunos do período da tarde e da manhã e também professores da UFMS [Universidade Federal de Mato Grosso do Sul], passou pelo evento em torno de 400 pessoas”, afirmou.

Grande obras

Durante a Feira Cultural/Científica foram apresentados trabalhos como: montagem do sistema esquelético de um animal de médio porte; demonstração da interação do vírus HIV em célula humana e orientações para prevenir doenças sexualmente transmissíveis; atividade lúdica para ampliar o conhecimento dos participantes sobre mapas e figuras planas e reprodução de miniaturas das sete maravilhas do mundo – antigo e moderno – e do Mato Grosso do Sul.

A ossada de um boi, apresentada na feira, é real. Isso foi resultado dos alunos que estavam na parte de biologia. “A ossada do animal é verdadeira, os alunos responsáveis pela obra juntaram dinheiro e compraram um boi. Eles então fizeram um churrasco e depois de carneada montaram a estrutura óssea do animal”, explicou Andreza.

(Ossada real - montado pelos alunos - Biologia)

(Trabalho de artes)