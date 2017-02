Feira das Festeiras reúne serviços para festas e inspirações para doces personalizados neste sábado

Um dos mercados que está sempre aquecido é o de festas e pensando nisso, doceiras, confeiteiras e "artistas da pasta americana" se reúnem com quem oferece outros tipos de serviços como aluguel de salão, brinquedos, salgadinhos, guloseimas para fazer uma "Feira das Festeiras", que será realizada neste sábado (18).

Uma das participantes Priscila Simões estará no local para oferecer serviços de doces personalizados, que cada dia mais ganha a atenção do público. "Hoje não é só mais para as festas infantis, mas também festas de adultos, pessoas que gostam de comer doce, dar de lembrancinha, lembrança de formatura, cada dia mais os doces personalizados ganham espaço e destaque no comércio de festas", explica. Priscila é responsável pela Arte com Doces, doces personalizados, que atende festas e eventos.

Para exemplificar, Priscila mostra que recentemente foi procurada por uma maquiadora que fez uma linda festa de 30 anos. "O tema foi bem bacana, com muitas cores fortes e escultura em pasta americana daquilo que faz parte do cotidiano de quem acabou de 'trintar' e de quem ama maquiagem", brinca.

A festa, além disso também terá espaço para quem precisa fechar serviços, além de doces e outros quitutes à venda. "Quem visitar a festa terá a oportunidade de fechar todos os serviços que precisa para eventos com super descontos e ainda teremos doces de bazar a venda, teram doces personalizados a exposição. Além disso serão oferecidos descontos especiais para quem fechar contrato durante a feira e pacotes promocionais", convida.

O evento será realizado na LL Buffett, na Avenida Ernesto Geisel 1612, próximo ao Norte Sul.