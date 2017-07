Feira nacional aeronáutica vem à Capital em novembro

Campo Grande irá receber uma das maiores feiras aeronáuticas do país: a Aero Fair. O evento tem como objetivo trazer conhecimento no segmento de aviação, voltado para o meio empresarial e industrial, rodadas de negócios, expositores, além de entretenimento para o público presente na feira entre os dias 16 e 19 de novembro, no Aeroporto Santa Maria (SSKG).

Para os organizadores da Aero Fair em Campo Grande, o evento pretende reunir em um mesmo local diversos segmentos da aviação geral e do agronegócio como pilotos, donos de aeronaves, fabricantes, lojas, equipamentos agrícolas, empresas fabricantes de insumo, dentre outras, para que através de rodadas de negócios possam movimentar economicamente o mercado sul mato-grossense.

De acordo com um dos diretores da Aero Fair, Thiago Mol, o evento promete ser um marco para os setores contemplados nessa edição.

“Queremos reunir na mesma feira o segmento aeronáutico aliado ao agronegócio, devido à sua necessidade em Mato Grosso do Sul, e para que esse público tenha acesso a dezenas de empresas que estarão expondo produtos, ofertando desde itens ligados ao setor aeronáutico, do agronegócio ou de outros segmentos”.

Quem também irá poder prestigiar o evento será o público em geral, pois o evento terá entrada franca. “Teremos diversas atrações como apresentações aéreas, shows ao fim dos dias de evento, espaço kids, espaço gourmet com food trucks, simulador aéreo, passeio de avião e helicóptero, visitação de aeronaves e até paraquedismo”, afirma.



Movimento na economia – A edição da Aero Fair em Mato Grosso do Sul vai trazer também um giro na economia com benefícios na transação de negócios além de prestação de serviços. “Estimamos que a realização da feira movimente cerca de R$ 22 milhões de forma direta e indireta, além disso, estimamos que cerca de 400 novos postos de empregos temporários serão gerados”.

Programação exclusiva para pilotos – A Aero Fair trará para a Capital várias atividades exclusivas para os pilotos que se inscreverem pelo site da feira (www.aerofair.com.br), como palestras voltadas para o segmento aeronáutico. As reservas para os pilotos são gratuitas e limitadas a 250 participantes.

A organização ressalta ainda há possibilidade da famosa Esquadrilha da Fumaça ser uma das atrações da feira. A solicitação já está em curso, faltando apenas o parecer das Forças Armadas para que seja autorizada.

A Aero Fair 2017 conta com o apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Infraestrutura do Mato Grosso do Sul (Seinfra), Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Sectur) e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-MS).

Serviço

Evento: AEROFAIR® Campo Grande 2017

Local: Aeroporto Municipal Santa Maria/MS

Data: 16 a 19 de novembro 2017

Pilotos: credenciamento pelo link www.aerofair.com.br/inscreva-se/

Público: entrada franca

Site: www.aerofair.com.br