Feira oferece 300 vagas de emprego e estágio hoje na capital

Nesta sexta-feira (25), a partir das 14h, acontece o Anhanguera Conecta um evento gratuito que proporciona capacitação e divulgação de ofertas de trabalho. Serão apresentadas aproximadamente 300 vagas de emprego e estágio.

Os interessados em conferir as vagas de trabalho deverão comparecer à instituição - situada na avenida Gury Marques, 3.203 – saída para São Paulo, até às 17h.

As vagas são ofeceridas por meio de parceria com empresas como: Abre (Associação Brasileira de Estágios), IEL (Instituto Euvaldo Lodi), Skill e Net Claro. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) estará presente realizando encaminhamentos de acordo com as oportunidades disponíveis em seu banco de dados. O atendimento será com distribuição de senhas. A BT Call Center também participa e promoverá a primeira etapa de seleção para atuação com suporte técnico.

Qualificação

Quem pretende desenvolver novas habilidades e atualizar suas competências profissionais também poderá participar de minicursos gratuitos. São 1,2 mil vagas em 17 capacitações.

Dentre os minicursos oferecidos, estão: Fale bonito e sem vícios; Realize seus sonhos aplicando bem o seu dinheiro; Qualidade no atendimento - regra nº 1 do seu negócio; Conheça as principais mudanças da reforma trabalhista; Você não terá a segunda chance de causar uma 1ª impressão; Como elaborar um currículo atrativo; Oficina de oratória; Conheça as atividades do engenheiro civil na construção de uma casa; Primeiros socorros; Cuidados com o recém-nascido; Fisioterapia esportiva no atleta de alta performance; Testes, medidas e avaliações em educação física para práticas de atividade física; Libras básico; Descomplicando o Excel; Ficha de avaliação e acompanhamento para alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); Empreendedorismo e novos negócios; O mercado de trabalho do arquiteto e urbanista e suas responsabilidades com a sociedade.

As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site http://evento.canalconecta.com.br/, em que é possível consultar os horários de cada capacitação. Todos os participantes receberão certificado de conclusão. Mais informações pelo telefone (67) 3345-6100.

Atendimento de saúde

Durante o Anhanguera Conecta também estarão disponíveis serviços de saúde gratuitos para a comunidade. Entre os atendimentos prestados pelo curso de Enfermagem estão: teste de glicemia e orientação de saúde; aferição e pressão e educação em Saúde; Orientação sobre DST; tipagem sanguínea; assistência farmacêutica: orientação sobre utilização de medicamentos e interação medicamentosa; e orientação sobre descarte e coleta de medicamentos vencidos. Docentes e alunos de Fisioterapia também realizarão avaliação postural, alongamentos e massagem muscular.