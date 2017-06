Feirantes podem ser incluídos em prioridade de vacinação contra gripe

Projeto de Lei de autoria é do deputado Dr. Paulo Siufi

Três proposições foram aprovadas durante a Ordem do Dia desta quinta-feira (29). O destaque foi o Projeto de Lei (PL) 58/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que estabelece prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1 em Mato Grosso do Sul.

A proposta, aprovada em segunda discussão, acrescenta à legislação os feirantes e os profissionais dos Centros Comerciais Populares entre as pessoas que devem ser imunizadas primeiramente contra a "gripe suína".

O Governo Federal estabelece a preferência na vacinação aos profissionais de saúde. Já a legislação estadual determina a prioridade aos pacientes que se submetem a hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, transplantados, servidores da Educação lotados nas unidades estaduais e os agentes penitenciários.

Em redação final, foi aprovado o Projeto de Resolução 12/2017, do deputado João Grandão (PT), que cria a Medalha Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba). A honraria deverá ser entregue, anualmente, em 3 de agosto (Dia da Capoeira), a pessoas físicas ou instituições que se destacam em projetos sociais e colaborem no fortalecimento da cultura afro-brasileira.

Por fim, em discussão única, foi aprovado o PL 73/2017, do deputado Eduardo Rocha (PMDB), que denomina Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé o noscômio em construção na cidade de Três Lagoas.