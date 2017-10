Feriadão movimenta rodovias de Mato Grosso do Sul

Com os feriados que começam nesta quarta-feira (11) e contando com o final de semana, os sul-mato-grossenses podem ter até cinco dias de folga. O feriadão da divisão do Estado, comemorado no dia 11 de outubro e o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quinta-feira (12), vai movimentar as rodovias do Estado.

Entre os dias 11 e 16 de outubro, mais 15 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Campo Grande. É o que aponta a empresa Socicam, concessionária do Terminal.

A previsão é que mais de quatro mil pessoas devem sair de Campo Grande no feriado. Os destinos mais procurados são Ponta Porã, Corumbá, Cuiabá, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. A concessionária do terminal alerta que os dias mais movimentados serão na quarta-feira (11) entre 20h e 23h, e quinta-feira (12), entre 8h e meio-dia.

Além da movimentação no rodoviária da Capital, a rodovia BR-163 também está movimentada no feriadão. De acordo com a CCR MSVia, mais de 240 mil veículos devem passar pela BR-163/MS entre os dias 10 e 15 de outubro.

A movimentação começa nesta terça-feira (10), a expectativa aproximadamente 53 mil veículos estejam na rodovia, sendo o horário com maior movimento das 18h às 19h, com média de 3,7 mil passagens por hora.

Na quarta-feira (11), o pico de tráfego deve se concentrar entre as 17h e 18h, com média de 3,6 mil veículos/hora. No sábado (14), entre as 17h e 18h o tráfego será mais intenso, com média de 2,8 mil veículos/hora. No domingo (15), cerca de 4,3 mil veículos/hora devem trafegar no horário de maior fluxo de veículos, das 17h às 18h.